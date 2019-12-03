موعد ومكان جنازة الفنان محمد خيرى

تودع أسرة الفنان الراحل محمد خيري جثمان فقيدهم اليوم الثلاثاء، حيث سيتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة.



وكان شريف خيري، نجل الفنان الراحل محمد خيري، قد أعلن خبر الوفاة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" مساء أمس، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله والدي الفنان محمد خيري.. وستقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر".



يذكر أن الفنان محمد خيري، تزوج من الفنانة إجلال زكي، ومنحته الفنانة ماجدة دور البطولة في الفيلم المصري "العمر لحظة"، كما شارك في "يوم الكرامة- حائط البطولات"، وغيرها من الأعمال، وشارك في 30 عملاً تلفزيونيًا.

