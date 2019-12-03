حبس سائق 6 سنوات لاتجاره في الهيروين بالدرب الأحمر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة سائق بالحبس 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بترويج مخدر الهيروين في الدرب الأحمر.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد على، بعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة حاتم راشد أمير، وأمانة سر محمد علاء حمزة وإسلام عاشور.



وأسندت النيابة للمتهم "سيد. ص" سائق، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بدائرة قسم الدرب الأحمر بقصد الاتجار.



وشهد نقيب بقسم الدرب الأحمر، أنه نفاذًا لقرار النيابة العامة بضبط المتهم، تم ضبطه وبتفتيشه تم العثور على 9 لفافات لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي.



بمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته للهيروين بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، فتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.