رحيل المترجم الفلسطينى صالح علمانى عن عمر 70 عامًا

توفي منذ قليل، المترجم الفلسطيني الكبير صالح علماني، في إسبانيا، عن عمر ناهز الـ70 عامًا.



"علماني" يترجم عن الإسبانية، ولد في مدينة حمص عام 1949، درس الأدب الإسباني، وأمضى أكثر من ربع قرن في خدمة الأدب اللاتيني ليُعرّف القرّاء العرب على هذا النوع من الأدب.



ترجم ما يزيد على 100 عمل عن الإسبانية، هي محصلة جهوده الدءوبة خلال أكثر من ثلاثين عامًا في ترجمة أدب أمريكا اللاتينية، والأدب الإسباني عمومًا.