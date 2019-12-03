"الجوازات" تصدر ربع مليون جواز سفر وشهادة تحركات

تواصل إدارة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، تقديم خدماتها للتسهيل على جمهور المواطنين للحصول على الخدمات المقدمة لهم، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته ويكفل سهولة الحصول عليها.



وتمثلت أبرز جهود الإدارة - خلال نوفمبر الماضي - في إصدار وتجديد 188386 جواز سفر، إصدار 51357 شهادة تحركات، إصدار 2745 إذن سفر، أعمال 52591 تأشيرات الدخول والإقامات بأنواعها، فحص 62 شكوى وإتخاذ اللازم حيالها.



وتؤكد الوزارة استمرار إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.