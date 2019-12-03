أسرة شعبان عبدالرحيم تعلن موعد ومكان جنازته

انتهت أسرة المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، من الإجراءات اللازمة لاستلام جثمانه والانتهاء من تصاريح الوفاة من مستشفى المعادي العسكري.



ومن المُقرر تشييع جثمان شعبان عبدالرحيم من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء، ولم يتم تحديد موعد العزاء حتى الآن بعد.

ورحل شعبان عبدالرحيم عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 62 عامًا في مستشفى المعادي العسكري، وقال مصدر من داخل المستشفى، إن حالته الصحية تدهورت في الساعات الأولى من الصباح، وتم إدخاله غرفة الإنعاش في محاولة لإنقاذه، لكن صعدت روحه إلى بارئها.



وطرح "شعبولا"، مؤخرًا أغنية جديدة مهاجمًا فيها قناة الجزيرة نظرًا لتحريضها ضد مصر عبر قنواتها، والأغنية من كلمات الشاعر إسلام خليل، كـ"ديو" يفضح أكاذيب الجزيرة.