تقنية جديدة بميناء الإسكندرية لتفريغ جرارات القطار

قال مصدر مسؤول بهيئة ميناء الإسكندرية، إن إدارة الميناء سوف تستخدم تقنية جديدة لأول مرة في تفريغ شاحنات الجرارات القادمة من أمريكا، حيث سيتم دخول معدة إلى العبارة التي تحمل الجرارات لتدخل تحت الجرار نفسه فتحمله وتخرج به من العبارة إلى الرصيف ليرفعه ونش العبارة على قضبان السكة الحديد ويتحرك من الميناء إلى الورشة الفنية بالقاهرة.



وأكد المصدر أن أول دفعة سوف يتم استلامها لميناء الإسكندرية، غدًا الأربعاء، وسوف يتم تفريغها في اليوم الثاني بحضور وزير النقل وهي عبارة عن 10 جرارات.



وأضاف المصدر، أن المسؤلين بالميناء قاموا بتسخير كل إمكانياته لاستقبال هذه الشحنة والهدف الرئيسي تفريغها وخروجها من الميناء في أقل وقت ممكن؛ لكي يتم نقلها إلى ورش السكة الحديد بمنطقة الفرز بالقاهرة، لحين انتهاء اختبار وتجربة الجرار، وتبدأ اختبارات الجرارات عقب وصوله على السكك الحديد لمدة شهرين واعتمادها وتشغيلها في أسرع وقت ممكن.



وأوضح المصدر أن وزارة النقل المتمثلة في هيئة السكة الحديد تعاقدت مع الشركة الأمريكية على استيراد 100 جرار قطار سكة حديد جديدة قبل منتصف 2020، وذلك لتحسين خدمة قطارات الركاب وتقليل الأعطال التى تشهدها القطارات بسبب تهالك عمرها الافتراضي وصيانتها المستمرة.



يذكر أن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة "جنرال إلكتريك الأمريكية" على تصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.