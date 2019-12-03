منظمات أهلية مصرية وليبية تعلن رفض الاتفاق بين أردوغان والسراج

أعلنت عدد من المنظمات الأهلية المصرية والليبية، في بيان مشترك رفض الاتفاقية الاستعمارية التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، واصفينها باتفاقية الإرهاب.



وقال البيان، إن القاصي والداني يعلم أن دولة ليبيا تتعرض لمؤامرة كبيرة، قادها منذ العام ٢٠١١ الاستعمار الغربي، وذلك بأياد عربية وإسلامية، تمثلت في دويلة قطر من ناحية، ومن ناحية أخرى الخليفة العثمانلي المزيف رجب اللا طيب أردوغان، هذه المؤامرة التي فتت التراب الليبي، وزرعت الفتن بين أهل ليبيا الطيبين، وذلك للا شيء سوى لسلب خيرات ليبيا، من جانب، وتهديد الأمن القومي لجمهورية مصر العربية- قلب العروبة النابض وعقلها المفكر- حيث أنها هي العقبة الكؤود في سبيل تحقيق المخطط التركي القطري في تفكيك المنطقة لتسهيل السيطرة عليها ليقوم بحكمها جماعة الإخوان الإرهابية التي هي صنيعة الاستعمار البريطاني.



وأكد البيان أن ذلك يتضح جليا في الاتفاقية الاستعمارية التي وقعت بين كل من أردوغان رأس نظام تركيا الإرهابي وبين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، ونحن - الموقعين على هذا البيان - نعلن بوضوح شديد رفضنا المطلق لهذه الاتفاقية لما لها من مخاطر شديدة: خطر محلي على دولة ليبيا، وخطر إقليمي على المنطقة العربية، وخطر دولي، إذ أنها عبارة عن تحالف الإرهابيين الذين يتجاوز تهديدهم، وتتجاوز خطورتهم الدولة والإقليم والمنطقة إلى العالم بأسره.



وأعلن البيان، دعم المنظمات الموقعة، المطلق للقوات المسلحة الليبية الشجاعة بقيادة القائد العام، وذلك لتحقيق الأمن الذي يغيب عن دولة ليبيا بسبب محور الشر والإرهاب متمثلا في جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدورون في فلكها من أفراد وجماعات ودول مثل تركيا وقطر.



كما أعلن البيان، دعمه المطلق للدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمؤسسة العسكرية المصرية البطلة التي هي درع وسيف الأمة العربية، في مواجهة الإرهاب وأعوانه ورعاته.



ووقع على البيان، المهندس ناصر ألافي، ممثلا عن المؤتمر العام لشباب القبائل والمدن الليبية، والمستشار محمد عبد النعيم، ممثلا عن المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، وبهجت العبيدي، ممثلا عن الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج.