مساعد وزيرة الصحة: "الدولة ستدفع الاشتراكات عن غير القادرين"

أكد الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، أن الدولة ستدفع الاشتراكات عن غير القادرين وأسرهم، كما ستقوم بسداد الاشتراكات عنهم وكل تكاليف الفحوص والعلاج، داخل مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.



وأوضح لـ"الدستور" أن النظام الجديد يغطى كل المواطنين وأسرهم، بمعنى أن التأمين ليس على الفرد كما كان فى السابق، ولكنه يغطى جميع أفراد الأسرة، ويتم إجراء الفحوصات من خلال وحدات طب الأسرة عن طريق طبيب الأسرة.



وتابع الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، خلال تصريحه، أن الدولة تدفع 5% عن الفرد من قيمة الحد الأدنى للأجور.



وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي يضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها، بجودة عالية وفقًا لمعايير قومية لكل المواطنين دون تفرقة أو تمييز.