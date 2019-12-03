وزير الرياضة: نقدم برامج لتأهيل شباب دمياط لسوق العمل

استعرض وزير الشباب والرياضة، أبرز جهود وإنجازات الوزارة في محافظة دمياط، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير الشباب، خلال افتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات في دمياط، إنه تم تفعيل منظومة الربط الإلكتروني لمراكز الشباب في دمياط من مايو 2019، مشيرا إلى أن دعم الأنشطة الشبابية في دمياط يتم وفقا للخطة القومية والاحتياجات.

وأضاف، أن الوزارة تهتم بمرحلة ما قبل الشباب، ليتم تأهيل الطفل من 5 سنوات إلى 17 سنة، بمسابقات في مختلف المهارات، موضحًا أن الأنشطة التي تقدمها الوزارة تشمل الشرائح المصرية كافة.

وتابع الوزير: "نعمل على الأرض على تطوير الشباب من خلال برامج التأهيل لسوق العمل".