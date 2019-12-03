السيسي يشهد افتتاح محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عن طريق الفيديو كونفرانس، محطة متعددة الأغراض بطول 680 متر بميناء دمياط.



وتعتبر مدينة دمياط للأثاث، إحدى سلاسل المدن الجديدة المتخصصة فى إحدى الصناعات الاستراتيجية، وتضم مئات المصانع والورش المجهزة وفق أحدث الأساليب العلمية الحديثة.



كما تتضمن الافتتاحات مشاريع فى الإسكان ومحطة متعددة الأغراض فى ميناء دمياط، وفندق اللسان أول فندق من طراز الخمس نجوم بمنطقة الدلتا.