نشرة أخبار العرب.. الثلاثاء 3 ديسمبر
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:38 ص
آية حسنيطباعة
نشرة أخبار العرب ترصد أهم الأحداث والتطورات في العالم العربي، وتحديدًا المناطق الأكثر سخونة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا الأكبر، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعهم إلى غد أفضل.
مصر:
- رئيس الوزراء المصري يؤكد على عمق العلاقات بين مصر والإمارات، خلال مشاركته في في احتفال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، باليوم الوطني الإماراتي الـ 48.
- اليوم.. استكمال الاجتماع الثاني بشأن سد النهضة في جولة مفاوضات القاهرة.
لبنان:
- إصابة عسكريين إثر مواجهات بالحجارة مع معتصمين.
سوريا:
- مقتل 11 مدنيًا بينهم 8 أطفال في قصف تركي على شمال سوريا.
- عودة عشرات العائلات السورية المهجرة من لبنان.
- عسكريون روس يوزعون مساعدات إنسانية في حلب.
العراق:
- النزاهة العراقية تصدر أوامر باستقدام وزير ورئيس هيئة استثمار.
- مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة مع تواصل الاحتجاجات في العراق.
- استدعاء وزير السياحة الأسبق ورئيس هيئة استثمار بغداد.
المغرب:
- المغرب تحتضن الدورة السابعة للمؤتمر العالمي لوكالات الأنباء.
الجزائر:
- الجمعة المقبلة.. المناظرة التلفزيونية بين مرشحي الرئاسة الجزائرية.
تونس:
- اندلاع مواجهات بين الشرطة ومحتجين في بلدة بجنوب تونس لثالث ليلة.
مصر:
- رئيس الوزراء المصري يؤكد على عمق العلاقات بين مصر والإمارات، خلال مشاركته في في احتفال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، باليوم الوطني الإماراتي الـ 48.
- اليوم.. استكمال الاجتماع الثاني بشأن سد النهضة في جولة مفاوضات القاهرة.
لبنان:
- إصابة عسكريين إثر مواجهات بالحجارة مع معتصمين.
سوريا:
- مقتل 11 مدنيًا بينهم 8 أطفال في قصف تركي على شمال سوريا.
- عودة عشرات العائلات السورية المهجرة من لبنان.
- عسكريون روس يوزعون مساعدات إنسانية في حلب.
العراق:
- النزاهة العراقية تصدر أوامر باستقدام وزير ورئيس هيئة استثمار.
- مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة مع تواصل الاحتجاجات في العراق.
- استدعاء وزير السياحة الأسبق ورئيس هيئة استثمار بغداد.
المغرب:
- المغرب تحتضن الدورة السابعة للمؤتمر العالمي لوكالات الأنباء.
الجزائر:
- الجمعة المقبلة.. المناظرة التلفزيونية بين مرشحي الرئاسة الجزائرية.
تونس:
- اندلاع مواجهات بين الشرطة ومحتجين في بلدة بجنوب تونس لثالث ليلة.