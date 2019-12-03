نشرة أخبار العرب.. الثلاثاء 3 ديسمبر

نشرة أخبار العرب ترصد أهم الأحداث والتطورات في العالم العربي، وتحديدًا ‏المناطق الأكثر سخونة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا ‏الأكبر، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعهم إلى غد ‏أفضل.‏



مصر:

- رئيس الوزراء المصري يؤكد على عمق العلاقات بين مصر والإمارات، خلال مشاركته في في احتفال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، باليوم الوطني الإماراتي الـ 48.



- اليوم.. استكمال الاجتماع الثاني بشأن سد النهضة في جولة مفاوضات القاهرة.



لبنان:

- إصابة عسكريين إثر مواجهات بالحجارة مع معتصمين.



سوريا:

- مقتل 11 مدنيًا بينهم 8 أطفال في قصف تركي على شمال سوريا.

- عودة عشرات العائلات السورية المهجرة من لبنان.

- عسكريون روس يوزعون مساعدات إنسانية في حلب.



العراق:

- النزاهة العراقية تصدر أوامر باستقدام وزير ورئيس هيئة استثمار.

- مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة مع تواصل الاحتجاجات في العراق.

- استدعاء وزير السياحة الأسبق ورئيس هيئة استثمار بغداد.



المغرب:

- المغرب تحتضن الدورة السابعة للمؤتمر العالمي لوكالات الأنباء.



الجزائر:

- الجمعة المقبلة.. المناظرة التلفزيونية بين مرشحي الرئاسة الجزائرية.



تونس:

- اندلاع مواجهات بين الشرطة ومحتجين في بلدة بجنوب تونس لثالث ليلة.