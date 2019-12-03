السيسى: "القضاء على العشوائيات حلمى من وأنا صغير"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن "تطوير العشوائيات حلم حلمته وأنا صغير، وربنا مكنى أنى أكبر وأحقق حلمي، وسأل أهالي محافظة دمياط هو أنتو بطلتوا تحلموا بتحقيق أحلامكو".



وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات، صباح اليوم، أن أيضًا القضاء علي فيروس سي كان حلمه، مستنكرًا أن الناس بطلت تحلم.



وأكد الرئيس السيسي، أن "التطوير لا بد أن يواكب السوق العالمي، ويكون للدينا حلم ويتم العمل عليه بشكل يومي حتي تنفيذه".