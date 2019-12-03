تخصيص 7 عمارات بالعاصمة الإدارية لـ"الخارجية"

أعلن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة وزير الإسكان، موافقته على تخصيص 7 عمارات (أرقام: 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43) بإجمالي 224 وحدة سكنية، بالمجاورة الأولى (D1) بالحي السكنى الثالث، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لصالح الإدارة العامة لرعاية العاملين بوزارة الخارجية.



وأوضح وزير الإسكان رئيس مجلس الادارة في بيان له قبل قليل، أنه تمت الموافقة أيضا على الطلب المقدم من المدينة الطبية العالمية للاستثمار والتنمية، لتخصيص قطعة أرض بمنطقة المعارض سابقًا، بمدينة بدر، بنظام المشاركة مع الهيئة، حيث نصت الموافقة على التعامل على قطعة الأرض بمساحة 250 فدانًا بمنطقة المعارض بمدينة بدر، بنظام الشراكة، على أن يتم تشكيل لجنة للتقييم الفنى والمالى للعرض المقدم من المدينة الطبية العالمية للاستثمار والتنمية، ليُعاد بعدها العرض على مجلس إدارة الهيئة للاعتماد، وذلك بعد سداد قيمة 5 % من قيمة الأرض قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة.