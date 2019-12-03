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الثقافة

للعام الثالث.. "قواعد العشق الـ40" على مسرح السلام

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:32 ص
جريدة الدستور
آلاء حسن
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قرر الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إعادة تقديم عرض "قواعد العشق الـ40"، من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك ابتداء من الخميس المقبل، على مسرح السلام بالقصر العيني، في تمام الساعة الثامنة مساء أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

يذكر أن "قواعد العشق الـ40" يعرض للسنة الثالثة على التوالي، حيث قدم بمحافظات القاهرة، الفيوم، الإسكندرية، ومدينة الأقصر، وجامعة القاهرة، وشهدت ليالي عرضه إقبالا جماهيريا لافتا، حيث كان العرض الأعلى إيرادات لعام 2017 فتخطت إيراداته المليون جنيه، وتم تقديمه لعدة مواسم خلال الثلاث أعوام الماضية.

المسرحية عن رواية شهيرة لإليف شافاق وعدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، العرض من بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية، سمر الشاذلي، هاني عبد الحي، أحمد مجدي، إيهاب بكير، ياسر أبو العينين، المنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن،إضاءة إبراهيم الفرن، والعرض من إخراج عادل حسان.

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