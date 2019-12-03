المشدد 6 سنوات لعاطل لاتجاره في الهيروين بالدرب الأحمر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالحبس 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار في الدرب الأحمر.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد على، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة حاتم راشد أمير، وأمانة سر محمد علاء حمزة وإسلام عاشور.



وأسندت النيابة للمتهم "محمد. ن"، عاطل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بدائرة قسم الدرب الأحمر بقصد الاتجار.



وشهد نقيب شرطة بقسم الدرب الأحمر، أنه ضبط المتهم وبتفتيشه عثر على 23 لفافة هيروين، ومبلغ مالي 7 آلاف جنيه تبين أنهم مقلدين، وهاتفين محمول، وبمواجهته أقر بحيازة الهيروين بقصد الاتجار، والمبلغ المالي لترويجه، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه، فتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.