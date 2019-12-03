السيسي يفتتح محطة كهرباء غرب دمياط عبر الفيديو كونفرانس

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، افتتاح تحويل محطة كهرباء غرب دمياط، والتي تعد جزءًا من إنهاء أزمة الكهرباء بالمحافظة.



وتعتبر مدينة دمياط للأثاث، إحدى سلاسل المدن الجديدة المتخصصة فى إحدى الصناعات الاستراتيجية، وتضم مئات المصانع والورش المجهزة وفق أحدث الأساليب العلمية الحديثة.



كما تتضمن الافتتاحات مشاريع فى الإسكان ومحطة متعددة الأغراض فى ميناء دمياط، وفندق اللسان أول فندق من طراز الخمس نجوم بمنطقة الدلتا.