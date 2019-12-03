بعد قليل.. احتفالية التضامن باليوم العالمي لذوي الإعاقة

تقيم وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، بعد قليل، احتفالية لذوي الإعاقة، في إطار فعالياتها للاحتفال باليوم العالمي للمعاق.



وتنظم في أول أيام الاحتفالية، التي ستقام بمؤسسة التثقيف الفكري بالجيزة، عددًا من المسابقات الرياضية، والأنشطة الترفيهية، وفي اليوم الثاني، تنظيم أنشطة فنية وتعبيرية مختلفة باستخدام الألوان.



ويشارك في الاحتفالية 300 من أبناء مؤسسات الإعاقة التابعة للوزارة، من أبناء مؤسسات التثقيف الفكري بحدائق القبة وحلوان والمرج، وأبناء مجمع خدمات الإعاقة الشامل، وأبناء مركز علاج الشلل الدماغي، ومركز علاج التوحد التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.



يذكر أن المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تقدم مظلة الرعاية والخدمات المتكاملة لـ650 من متحدي الإعاقة الذهنية في 7 مؤسسات للرعاية في حلوان والجيزة وحدائق القبة وعين شمس والمرج، بالإضافة إلى مركز علاج الشلل الدماغي ومركز علاج وتأهيل حالات التوحد بعين شمس.