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مصر

بحضور السيسي.. افتتاح "دار مصر" للإسكان المتوسط فى دمياط الجديدة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:20 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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افتتحت وزارة الإسكان قبل قليل، مشروع دار مصر للإسكان المتوسط فى دمياط الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تم الافتتاح من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بحضور المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، وعدد من قيادات جهاز دمياط المشرفين على تنفيذ وإدارة المشروع.

يضم المشروع إنشاء 194 عمارة سكنية إسكان متوسط (دار مصر) بمدينة دمياط الجديدة بالمرحلة الأولى موقع 2 بالمجاورة 34 بالحي السادس، انتهى تنفيذها بالكامل بما فيها أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع وكافة التشطيبات اللازمة.

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