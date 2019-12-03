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مصر

"العربي للطفولة" يشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:19 ص
جريدة الدستور
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أقام المجلس العربي للطفولة والتنمية، بالاشتراك مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، احتفالية اليوم الثلاثاء، تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي يوافق ٣ ديسمبر من كل عام، والذي تحتفل به دول العالم منذ عام ١٩٩٢ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 347.

ويحمل اليوم العالمي لذوي الإعاقة هذا العام شعار "المستقبل متاح للجميع"، حيث يركز على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التنمية الشاملة المنصفة والمستدامة، كما هو متوقع في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ويهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية، وإذكاء الوعي بوضعهم في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وافتتح الاحتفالية كل من الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس، ومها هلالي مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية، وهبة هجرس عضو مجلس النواب، والدكتور أشرف مرعي أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة.

تضمن الاحتفال عرضًا لجهود الشركاء في المجتمع المدني، في مجال الإعاقة من محافظات مصر المختلفة، وتكريم الهيئات الشريكة والرائدة في توفير سبل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع المصري، وعرض إنجازات المجلس العربي للطفولة والتنمية، وجمعية التقدم في توفير أطر مختلفة من الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، حيث يشارك في الاحتفالية أكثر من 150 من ممثلي المؤسسات المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة حكوميًا وأهليًا.

من جانبها، أكدت الدكتورة سهير عبدالفتاح الخبيرة بالمجلس العربي للطفولة والتنمية ومقررة ملف الأطفال ذوي الإعاقة بالمجلس، أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار دعم وتوطيد شراكات المجلس مع مؤسسات المجتمع المدني، في قضية تمثل أولوية على أجندة عمل المجلس، وهي قضية الأطفال ذوي الإعاقة.

وقالت إن المجلس أولى اهتمامًا خاصًا بهذه القضية، وأعد لها المشروعات والأنشطة والتقارير والدراسات إلى جانب الأدلة التدريبية، والإرشادية، والتي تسعى إلى دمج وتأهيل الأطفال من ذوي الإعاقة في التعليم والمجتمع، مشيرة إلى أن المجلس بصدد تنفيذ مشروع حول استخدام التكنولوجيا المساندة في الكشف، والتدخل المبكر لدمج الطفل العربي ذي الإعاقة.

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