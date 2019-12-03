افتتحه "السيسي".. أبرز المعلومات عن فندق اللسان الجديد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى فى محافظة دمياط، بينها مشروع إسكان بدار مصر والذى يضم 194 عمارة بمدينة دمياط الجديدة.



وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن فندق الـ 5نجوم.



- يحتوي على 142 غرفة، 16 جناح، نادي صحي وحمام سباحة.

- يضم قاعتين سعة 1100 فرد، مطاعم وكافيتريات.

- يطل الدور الأخير على نقطة التقاء البحر بنهر النيل.

- تطوير منطقة شاطئية لخدمة نزلاء الفندق مما يحقق نقلة نوعية للمدينة واستعادة مكانتها على الخريطة السياحية المصرية والعالمية بتكلفة استثمارية 230 مليون جنيه.

- أول فندق 5 نجوم بمنطقة الدلتا.

- مقام على مساحة 4200م2.

- نفذت أعمال تطويره شركة هيل انترناشيونال العالمية، شركة كاف للاستشارات ذوى الخبرة العالية فى مجال تطوير الفنادق.



