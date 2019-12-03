الصين تؤكد استعدادها للدفاع عن محادثات السلام الفلسطينية

أكدت الصين اليوم الثلاثاء، استعدادها للعمل مع المجتمع الدولي لدفع محادثات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية قدما، والسعي من أجل تحقيق سلام دائم وعادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط.



جاء ذلك في كلمة ألقاها المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط "تشاي جيون"، خلال حفل استقبال نظمته جمعية صداقة الشعب الصيني مع الدول الأجنبية وسفارة فلسطين لدى الصين اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ويوم الصداقة الصينية- العربية، وذلك بجامعة الدراسات الأجنبية في العاصمة "بكين".



من جهتهما، أعرب كل من السفير محمود حسين الأمين، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الصين، وفريز مهداوي، سفير فلسطين لدى الصين، عن تقديرهما لدور الصين الرائد وموقفهما الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.