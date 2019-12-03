السيسى: الدولة تتحرك لإقامة أكبر مدينة أثاث فى دمياط

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة لم تغير من أساس التطوير، ولكن أصبح لدينا حلم لمركز التطوير ليكون الإنتاج مطابقًا للمواصفات العالمية سواء كان للسوق المصرية أو السوق العالمية.



وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، إلى أن البلدان التي نجحت في تسويق كافة المنتجات ويتجه إليها المواطنون، على الرغم من أنها ليست المؤسسة أو المعروفة بالمنتج "معملتش كده وهي نايمة"، مؤكدًا أن مصر لديها حلم ونواجه مشاكل السوق، لأنها لم تنته، مشيرًا إلى أن الدولة تساند المواطنين بالإجراءات لحماية الصناعات والمشروعات، والدولة تتحرك بشكل أكثر من رائع في المشروعات التي تنفذها.



وأكد الرئيس السيسي، أن محافظة دمياط لا بد أن تكون رقم واحد في العالم بالأثاث، والدولة توفر معارض ومصانع وتطرح أراضي لإقامة مصانع للعمل مدينة أثاث على مساحة 300 فدان.