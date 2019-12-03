برلماني يقترح على "مدبولي" إنشاء محكمة جزئية في المرج

تقدم النائب خالد أبوطالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، اليوم الثلاثاء، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير العدل، لإنشاء محكمة المرج الجزئية، للتيسير على جمهور المتقاضين، وسرعة تحقيق العدالة الناجزة.



وأشار أبوطالب- في مقترحه- إلى أن دائرة المرج من أكبر دوائر محافظة القاهرة من حيث المساحة والسكان، حيث بها أكثر من 4 مليون نسمة، ويستحق أن يكون بها محكمة جزئية تشمل مقر للنيابة العامة واستراحة للمحامين، منوهًا أنه وفر في عام 2017 قطعة أرض في موقع متميز، وتمت مخاطبة وزارة العدل، إلا أن الأمر ما زال قيد الدراسة لأكثر من 3 أعوام، ويحتاج إلى قرار من رئيس الوزراء.



وأوضح أبوطالب، أن إنشاء محكمة المرج الجزئية يتماشى مع سياسة الدولة وتوجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في إنشاء محاكم جديدة، بهدف التيسير على المتقاضين وتقريب دور العدالة، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتخفيف العبء عن كاهل المتقاضين والمحاكم القائمة.