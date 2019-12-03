وزير الكهرباء: توفير 12 مليار جنيه من استهلاك الوقود فى 2022

قال وزير الكهرباء، إن مشروع بنبان للطاقة الشمسية يعد أكبر مشروع فى الشرق الأوسط وإفريقيا بقدرة إنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات.



وأضاف وزير الكهرباء، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات بمحافظة دمياط، أن التعاقد مع شركة "سيمنز": "حصلنا على أسعار في التعاقد معها لم نحصل على مثلها من قبل"، موضحًا أن المشروعات والمحولات الجديدة أسهمت في توفير مبلغ 29 مليار جنيه في الوقود، وتوفير 12 مليار جنيه من استهلاك الوقود في 2022.



وأضاف أن العدادات مسبوقة الدفع التي صنعتها مصر علي درجة عالية من الدقة والكفاءة، موضحًا أن عند عمل المحطات بكامل محطاتها سيصل التوفير إلى 16 مليار جنيه، مضيفًا أن مقدار الوفر سيغطي ثمن محطات الكهرباء خلال 3 سنوات.