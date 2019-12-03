الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 الموافق 06 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

"الزراعة" تبدأ تنفيذ الاستزراع السمكي في الأراضي الجديدة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:01 ص
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد - وائل القمحاوي
طباعة
وافقت اللجنة التنسيقية العليا المشتركة، بين وزارتي الزراعة والري، خلال اجتماعهما، على تنفيذ نموذج الاستزراع التكاملي، في المناطق المستصلحة، وذلك بحضور كل من وزير الري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ووكيل وزارة الري، وبحضور رؤساء المصالح والهيئات المعنيين بالوزارتين.

كانت نائبة وزير الزراعة قدمت نموذج الاستزراع التكاملي، وذلك لعرضه على اللجنة لتحقيق خمسة أهداف قومية لتطوير الزراعة المصرية، وزيادة العائد من وحدة المياه مع الأخذ في الاعتبار أن تتناسب مساحة المزرعة مع المقننات المائية الخاصة بري الزراعات بتلك المساحة، ورفع خصوبة الأراضي المستهدفة بالمشروع، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية اعتمادًا على أن المساحات المستهدفة تطبق أنظمة الزراعة العضوية.

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن اللجنة وافقت على قيام الهيئة العامة للثروة السمكية، بالتنسيق مع قطاعي الري والمياه الجوفية، ومعهد بحوث إدارة المياه، وطرق الري لوضع آلية للتوسيع في الاستزراع التكاملي، ووضع آلية لإلزام المنتفعين باستخدام الأراضي الصحراوية؛ لتطبيق هذا النظام للحفاظ على المياه، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي منه.

وأضافت "محرز" أنه تم استعراض تفاصيل مشروع الاستزراع التكاملي، خلال الاجتماع متضمنًا أهداف المشروع وآلياته، حيث يهدف إلى تدوير المياه، وإعادة استخدامها وتعظيم العائد من وحدة المياه، وذلك للاستزراع السمكي، ثم استخدام المياه في ري النباتات، وذلك للحصول على إنتاجية تصل إلي 90 طن أسماك من الفدان الواحد، موضحة أن المشروع يعتمد على استخدام المياه في إنتاج الأسماك أولًا ثم استخدام المياه الناتجة من أحواض الاستزراع السمكي في ري المساحات النباتية المحددة.

ويمكن تنفيذ المشروع في جميع الأراضي المخصصة للاستصلاح ومنها مشروع الـ1.5 مليون فدان والأراضي الأراضي ذات التربة الرملية والفقيرة، والتي ليس لها القدرة على الاحتفاظ بالمياه، حيث يساعد تطبيق المشروع على تماسك التربة، وتخفيض معدلات نفاذ المياه إلى أسفل التربة، ما يقلل من المياه المستخدمة في الري.

وكشفت محرز بعضًا من ملامح تفاصيل مشروع الاستزراع التكاملي، ومنها زيادة إنتاج الأسماك على مياه الآبار، وأنه يمكن تنفيذه في جميع الأراضي المخصصة للاستصلاح، بمساحة مليون ونصف فدان، ذات التربة الرملية والفقيرة، وليست لها القدرة على الاحتفاظ بالمياه، وهو ما يؤدي إلى زيادة خصوبة التربة وزيادة المساحات المنزرعة بالمنتجات العضوية النظيفة المخصصة لتلبية احتياجات الأسواق الدولية من الزراعة العضوية.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أن كل طن علف تستهلكه الأسماك في التغذية، يخرج بعد هضمه في مياه الحوض 125 كجم نيتروجين في صورة أسمدة عضوية، مشيرة إلى أن المشروع يساهم في زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية في مناطق الاستصلاح الجديدة، وزيادة العائد من وحدتي الأراضي، والمياه خاصة القيمة الاقتصادية لوحدة المياه في ظل ما تواجهه مصر من محدودية مواردها المائية، وضرورة الاستغلال الأمثل لها لتعظيم العائد منها وفقًا للقوانين المائية المتاحة.

وأشارت "محرز" إلى أن المشروع يساهم في تحقيق 5 أهداف تطور من نظم الزراعة المصرية، وتتجه بها إلى سياسة التحديث منها تحميل إنتاج الأسماك مع الإنتاج الزراعي، وتقليل استهلاك الأسمدة الكيماوية، وزيادة المنتجات الزراعية العضوية، وتقليل تكلفة الإنتاج الزراعي وتوفير الطاقة، والمساعدة في زيادة معدلات تماسك التربة في مناطق الاستزراع التكامل، ما يوفر من المقننات المائية المستخدمة في هذه المشروعات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

منذ أقل من نصف ساعة

«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ يوم

كشف غموض جثة "السيدة العارية" بوادى النطرون

منذ حوالي 20 ساعة

شاب يقتل زوجته بالهرم ويدَّعى اقتحام ملثمين لشقتهما وإصابته

الصور

image description

ورشة عمل لنواب المحافظين بالأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

افتتاح أول مستشفى للطوارئ والإصابات فى قنا

image description

صور.. وكيل "صحة البحر الأحمر" يتفقد مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى

image description

محافظ أسيوط يوجه بتوفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة

image description

محافظ بنى سويف محذرا رؤساء المدن: أتابع بنفسي مستوى الخدمات بشكل مفاجئ

الأكثر قراءة

وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم

«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

بـ500 ألف جنيه.. تعرف على قرض المعاشات من بنك مصر

بالعربي.. رسالة تحذير من جوهرة إلى جمهورها

أيام زمان

«شكله غلبان لكنه نمس».. أغرب أسرار كارم محمود

غرور شادية.. طلبت من عماد حمدي ألا يتزوج بعدها وغضبت من تحية كاريوكا لسبب غريب

قصة الناقد الوحيد الذي شتم نجيب محفوظ.. وكيف ردّ أديب نوبل؟

أبو «الكابوهات».. قصائد من ديوان فؤاد نجم المجهول عن الأهلي والزمالك

ads

نجم الساعة

«شكله غلبان لكنه نمس».. أغرب أسرار كارم محمود

الصحة

ارتفاع معدل انتشار مرض السكر بين المراهقين والبالغين

البدانة تضعف فعالية أدوية علاج الرجفان الأذينى

علماء: شبكات المخ تلعب دورًا رئيسيًا في التفكير بالانتحار

منظمة الصحة العالمية: المكاسب المحققة في مكافحة الإيدز مهددة

الرئيس نيوز

خاص| توقعات بخفض جديد لأسعار البنزين نهاية الشهر

رحيل الفنان شعبان عبدالرحيم مطرب "أنا بكره إسرائيل"

السيسي يشهد افتتاح مشروع دار مصر في دمياط الجديدة

خاص| خطة حكومية عاجلة لرفع أرباح "مصر للألومنيوم" 4%

منوعات

مراهق من بين كل 18 يحمل سلاحا ناريا بالمدرسة فى أمريكا

تعيين أول سيدة قائدة لمدمرة فى اليابان

لصوص يستولون على ميداليات ومجوهرات من "متحف ستاسى" ببرلين

دراسة: الموسيقى هى الحل الأمثل لإنقاذ الشعاب المرجانية فى قاع المحيط

كشكول

أحمد عبدالرحمن مديراً عاماً لمكتب رئيس جامعة سوهاج

"الزقازيق" تحصد 16 ميدالية متنوعة في بارالمبياد الجامعات

البحث العلمي يعلن قبول 3557 طالباً بجامعة الطفل 2019/2020

6 طرق لإنقاذ المُقبلين على الانتحار.. تعرف عليها

إسلام سياسي

إصابة جنديين بانفجار قنبلة قرب قصر الرئاسة في إندونيسيا

داعش يلجأ لمنصات تواصل اجتماعي جديدة بدلا لـ "فيسبوك" و"تليجرام"

تركيا تحاول غسل عار التعاون مع داعش بكتاب جديد

كواليس القبض على داعشيين خططا لاستهداف إسرائيل

مقالات الرأي
نرمين يسر
"سيدة البحر".. ليس بالصورة الجيدة فقط تُصنع الأفلام
ماجد حبته
الانتحار حرقًا.. أو حرقانًا
سيد عبدالقادر
سلطان السفاحين.. لا خليفة المسلمين
لواء.حمدى البطران
استراحة محارب
المزيد

الثقافة

للعام الثالث.. "قواعد العشق الـ40" على مسرح السلام

احتفالية "أمكنة" بجيزويت الإسكندرية.. الأربعاء

شعراء الإسكندرية فى ضيافة نادى أدب بورسعيد

معرض "نقار الخشب" بجاليري آزاد

صفحتنا ع الفيس بوك