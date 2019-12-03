السيسي: أكثر من نصف تريليون جنيه تكلفة الحصول على خدمة كهرباء جيدة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك أكثر من نصف تريليون جنيه تكلفة الحصول على خدمة كهرباء جيدة في مصر خلال الـ 5 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن كل ما يحدث يكون نتيجة تخطيط وأموال كبيرة جدًا.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة دمياط، أن كل قطاعات الدولة تم عمل جهد كبيرًا بها مثلما يحدث في قطاع الكهرباء، لافتًا إلى أن العدادت مسبوقة الدفع به 30 مليون مشترك.



وأكد "السيسي، أن الدولة المصرية تسعى لأن تكون جسرًا لنقل الكهرباء، حيث إن المشروعات تتم من خلال التخطيط الدقيق وبكفاءة عالية، منوهًا بأن البناء العشوائي تكلفته كبيرة على الدولة نظرًا لتكلفة إصلاحه المضاعفة.