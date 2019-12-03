الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 12 مواطنًا في الضفة الغربية المحتلة.



وتفرض إسرائيل على الفلسطينين إجراءات وتدابير مرفوضة، من بينها حرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة على مواردها المالية، الأمر الذي ألحق بالفلسطينيين خسائر فادحة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وفقا لتقديرات دولية.



وقدرت الأمم المتحدة التكلفة الإجمالية للخسائر التي تكبدها الشعب الفلسطيني بين عامي 2000 و2017، بسبب الإجراءات الإسرائيلية بأكثر من 47.7 مليار دولار أمريكي.



ويشير تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن هذا المبلغ الضخم كان يمكن أن يوفر نحو مليوني فرصة عمل إضافية على مدار 18 عاما، لو تم استثماره في الاقتصاد الفلسطيني.



وأوضح التقرير أن خسائر الإيرادات العامة الفلسطينية، خلال 17 عاما، تخطت 47 مليار دولار أمريكي.



وذكر التقرير أن الخسائر المذكورة خاصة بالفترة بين عامي 2000 و2017، أي بمعدل 2.5 مليار دولار سنويا.