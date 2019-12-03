اليوم.. "محلية البرلمان" تناقش أزمات كفر الشيخ

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، 3 اجتماعات اليوم الثلاثاء.



وتناقش اللجنة في الاجتماع الأول طلبات إحاطة مقدمة من النائب فتحي الشرقاوي، الأول بشأن تشغيل سيارات السرفيس داخل مدينة مطوبس في كفر الشيخ، والثاني بشأن سرعة تشغيل خط سرفيس لمساكن بنك الإسكان بجوار المزرعة السمكية إلى داخل مدينة فوه، والثالث بشأن تعدي المواطنين على مدخل مدينة دسوق.



كما تناقش اللجنة طلب النائب هاني النواصرة بشأن عدم استكمال موقف الأتوتبس الجديد "القاهرة - كفر الشيخ".



أما الاجتماع الثاني، فتناقش فيه اللجنة طلب النائب بدير عبدالعزيز بشأن عدم الاستفادة من وحدة الرصف بكفر الشيخ، وعدم التصرف في المعدات والبنية التحتية لها، وصدور قرار من المحافظ بحل المحطة، وكذلك إنشاء الورش المركزية لإصلاح السيارات بالمحافظة وعدم الاستفادة منها، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام.



كما تناقش اللجنة طلب النائب محمد عبيدي بشأن قلة المخصصات المالية في الخطة الاستثمارية الخاصة بمركز ومدينة سيدي سالم، وطلب النائب عبدالعزيز حمودة بشأن سوء حالة الطرق الأساسية بمركز الحامول بكفر الشيخ.



وفي الاجتماع الثالث، فتناقش اللجنة فيه طلبي النائب بدير عبدالعزيز الأول بشأن إيرادات صندوق الخدمات وحجم المصروفات الفعلية وجهات الصرف المستفيدة، وذلك من واقع المستندات، والثاني بشأن عدم قيام وزارة الزراعة بتخصيص 10 أفدنة من أرض قطاع الإنتاج بكفر الشيخ لإقامة مصنع لتدوير القمامة.



ومن المقرر أيضًا مناقشة طلب النائب أيمن عبدالله بشأن انهيار البنية التحية بمحافظة كفر الشيخ وخاصة مركزي الحامول وبيلا، وطلب النائب فتحي الشرقاوي بشأن عدم إدراج قري مجلس قروي أبو دراز في خدمة الصرف الصحي التي تنفذه منحة أوروبية.