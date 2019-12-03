بث مباشر.. السيسى يشهد افتتاح مشروعات قومية فى دمياط

يقدم موقع "الدستور"، بثًا مباشرًا لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية الكبرى فى المحافظة، ومنها مدينة دمياط للأثاث إحدى أهم مدن الآثاث بالشرق الأوسط، والتى تعتبر إحدى الأولويات التى وضعتها الدولة المصرية على عاتقها فى السنوات الأخيرة.



وتعتبر مدينة دمياط للأثاث، إحدى سلاسل المدن الجديدة المتخصصة فى إحدى الصناعات الاستراتيجية، وتضم مئات المصانع والورش المجهزة وفق أحدث الأساليب العلمية الحديثة.



كما تتضمن الافتتاحات مشاريع فى الإسكان ومحطة متعددة الأغراض فى ميناء دمياط، وفندق اللسان أول فندق من طراز الخمس نجوم بمنطقة الدلتا.