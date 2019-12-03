أردوغان: روسيا لاعب مهم على الساحة الدولية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات بين أنقرة وموسكو ليست بديلة عن العلاقات مع الحلفاء الآخرين.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي في أنقرة قبل مغادرته لندن لحضور قمة الناتو، روسيا ستبقى أحد شركاء تركيا الرئيسيين، ومع ذلك فإن علاقتنا مع روسيا ليست بديلة عن العلاقات مع الحلفاء الآخرين.



وتابع: "روسيا لاعب مهم على الساحة السياسية العالمية"، مشيرًا إلى أن قمة الناتو ستركز على العلاقات بين أعضاء الناتو وروسيا والصين.

