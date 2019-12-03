أبرزها مدينة دمياط الجديدة للأثاث.. 6 مشروعات يفتتحها السيسي اليوم

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن إلى محافظة دمياط لافتتاح عددا من المشروعات التنموية والخدمية في المحافظة دمياط، أبرزها مدينة دمياط الجديدة للأثاث، على مساحة 330 فدانا، ومحطة البضائع متعددة الأغراض في ميناء دمياط.



كما يفتتح الرئيس، فندق اللسان برأس البر، وهو أكبر فندق بالمحافظة وأول فندق في الدلتا، وتم تشييده بمنطقة التقاء البحر والنهر بأحد البقاع الساحرة على مستوى العالم، على مساحة 4200م٢ ويضم 142 غرفة و15 جناحا، بالإضافة إلى 4 قاعات للاحتفالات والمؤتمرات ومطاعم وكافيتريات، حيث تديره واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق.



ويفتتح مركز التعليم المدني للمؤتمرات ومحطة كهرباء غرب دمياط، والتي تعد جزءا من إنهاء أزمة الكهرباء بالمحافظة وتوسعات محطة الصرف الصحي في رأس البر، وعددا من مشروعات الإسكان منها مشروع دار مصر والإسكان الاجتماعي.