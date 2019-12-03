ضبط 1.5 طن توابل فاسدة فى أبوالنمرس

شنت شرطة التموين بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة استهدفت ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وفرض الجودة.



أسفرت الحملة عن ضبط "مصطفي. خ"، المدير المسئول عن مخزن طحن وتعبئة التوابل والأعشاب بدون ترخيص، بزاوية أبو مسلم، بمنطقة أبوالنمرس، بإنتاج توابل وأعشاب من خامات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.



وبتفتيش المخزن تم ضبط 2 ماكينة طحن توابل وأعشاب، و67 جوال معبأ "كمون، فلفل أسود، كزبرة، كركدية، زعتر وكرتونة سكر نبات"، بلغ إجمالي المطبوطات طنا و685 كيلو توابل مطحونة وأعشاب مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.