سقوط 10 مشتبه بهم فى حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين على القانون، وإزالة الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية فى الهرم.



أسفرت الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 10 مشتبه بهم، و4 بائعين متجولين، و3 متسولين، وتمت إزالة ورفع 145 حالة تعدٍ وإشغال طريق، خاصة بالمقاهي العشوائية، والمحلات التجارية، والباعة الجائلين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت نيابة الهرم للتحقيق.