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لحظة وصول السيسى لافتتاح عدد من المشروعات فى دمياط

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:48 ص
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى محافظة دمياط، لافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى في المحافظة، ومنها مدينة دمياط للأثاث أحد أهم مدن الآثاث بالشرق الأوسط، والتى تعتبر أحد الأولويات التى وضعتها الدولة المصرية على عاتقها فى السنوات الأخيرة.

وتعتبر مدينة دمياط للأثاث، أحد سلاسل المدن الجديدة المتخصصة فى إحدى الصناعات الاستراتيجية، وتضم مئات المصانع والورش المجهزة وفق أحدث الأساليب العلمية الحديثة.

كما تتضمن الافتتاحات مشاريع فى الإسكان ومحطة متعددة الأغراض فى ميناء دمياط، وفندق اللسان أول فندق من طراز الخمس نجوم بمنطقة الدلتا.

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