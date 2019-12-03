رئيس حي بالغردقة يصفع عامل على وجهه.. وشهود: يصطحب كلبه للمكتب

حرّر أحد عمال الخدمات بحي شمال مدينة الغردقة، اليوم الاثتين، بلاغًا بقسم ثان الغردقة، ضد ياسر جلال رئيس الحي يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب بصفعه على وجهه أمام زملاؤه بالحي، حيث نشبت مشادة كلامية بين الطرفين قام على إثرها رئيس الحي بصفع العامل على وجهه، وتمكن عدد من العاملين بالحي من إنهاء المشاجرة، فيما تضامن زملاء العامل معه وأعلنوا استيائهم من تصرف رئيس الحي مطالبين المحافظ بالتحقيق في الواقعة.



وتوجه العامل بالتوجه لقسم ثان الغردقة لتحرير محضر ضد رئيس الحي، وتم إحالة العامل المجني عليه لمستشفى الغردقة العام لتحرير تقرير طبي.



وعلى الفور انتقل اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، إلى مقر حي شمال لاحتواء الموقف والتعرف على أسباب المشاجرة.



وأكد شهود عيان، أن رئيس الحي سبق له وأن تشاجر مع العامل من قبل وتم احتواء الموقف، مؤكدين أن رئيس الحي يصطحب كلبه الأليف لمكتبه لرهبة الموظفين.