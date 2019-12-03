برلماني: نهاية أردوغان قريبة

قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة ونائب السويس، إن أردوغان يتخبط كثيرا فى سياساته الداخلية منذ فترة، ويواجه الفشل تلو الفشل، ولذلك يهيم على وجهه يمينا ويسارا من أجل تحسين صورته في الداخل التركي، فمرة يطلق عملية دموية ضد الأكراد في شمال سوريا ويقتل الأطفال والنساء والرجال العزل، وحين يفشل ويتلقي الهجوم عالميا، يتجه نحو ليبيا ويبرم اتفاقا وهميا وغير شرعي بخصوص البحر المتوسط، وهو كمن يطلق أعيرة نارية فى أحد الأفراح البلدية، يريد فقط لفت الأنظار إليه، والاهتمام به، ولكنه فى الحقيقة يجر أذيال الخيبة والفشل.



وأضاف النائب أن غطرسة أردوغان المتزايدة وكابوس الخلافة الذي يقض مضجعه ستكون له نهاية قريبا فى ظل اكتسابه عداءات الدول يوما بعد يوم، وها هو ينكشف منذ أيام نيته المبيتة والقذرة للإضرار بالسعودية ليس بسبب جمال خاشقجى، بل قبل ذلك بأربع سنوات حين استضاف اجتماعا لإيران والأخوان بقصد الإضرار بها، فضلًا عما يفعله بكل جيرانه، والدواعش الذي أطلقهم يقتلون السوريين حتى يخلوا له الشمال السوري فيسهل ضمه للواء الإسكندرون الذي احتلته تركيا في أواخر الثلاثينات.



وأشار النائب إلى أن مصر تعى جيدا خطورة هذا الأردوغان، وهى على استعداد دائم له، هي فقط تجعله يزهو بنفسه ويظن أنه يفعل ما يريد، لكن إن فكر فى تجاوز الخطوط فنحن قادرين بجيشنا العظيم أن نوقفه عند حده.