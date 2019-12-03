إقبال كبير على مبادرة "صحة المرأة" بالبحر الأحمر (صور)

لليوم الثالث التوالي على التوالى، استمرت أعمال حملة صحة المرأة بمدن محافظة البحر الأحمر، والتي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية بهدف الكشف المبكر على سرطان الثدى داخل 17 مستشفى ووحدة صحية بمدن محافظة البحر الأحمر من حلايب جنوبًا وحتي الزعفرانه شمالًا.



وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ان الحملة تشهد إقبالا كبيرا من السيدات بعدد من مناطق المحافظة للاطمئنان والكشف على أمراض سرطان الثدي، مشيرا إلى أن الحملة مجانية وتقدم للسيدات من سن 18 عاما.



وتابع وكيل وزارة الصحة، أن هناك لجان متابعة مستمرة لأعمال الحملة ومتابعة مشكلات المواطنين من السيدات المستفيدين من المبادرة، لافتًا إلى أن المديرية لم تتلقّ أية شكاوى حتى الآن.