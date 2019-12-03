رأس مال 5.52 مليار جنيه.. تفاصيل عن مشروع مدينة دمياط للأثاث (فيديو)

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد معلومات عن مشروع مدينة دمياط للأثاث، الذي يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاحه اليوم.



وتعتبر مدينة دمياط للأثاث هي أول مدينة صناعية متخصصة في الشرق الأوسط، وأقيمت على مساحة 331 فدان بالمدخل الشرقي للمدينة.



وتعد المدينة خطوة نحو انعاش الصناعة الأساسية بالمحافظة، وهي صناعة الأثاث، حيث أقيمت برأس مال 5.52 مليار جنيه بنسبة مساهمة مصرية 100%.



وتم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية بالمدينة لتضم 54 هنجر بإجمالي 1348 ورشة، فضلًا عن وجود 5 مراكز خدمية تشمل محلات تجارية، ومكاتب إدارية، وورش، ومراكز إطفاء وشرطة، وتتضمن شبكة تغذية بالمياه بإجمالي 14.9 كم، وشبكة صرف الأمطار 6.3 كم.