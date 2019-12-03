تعرّف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم "فيديو"

شرم الشيخ: 26 درجة مئوية





استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات، اليوم الثلاثاء.وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عدم استقرار درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والقاهرة، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.بيان درجات الحرارة اليوم:القاهرة: 23 درجة مئويةمرسى مطروح: 22 درجة مئويةالإسكندرية: 23 درجة مئويةدمياط: 22 درجة مئويةبورسعيد: 22 درجة مئويةالعريش: 22 درجة مئويةرفح: 21 درجة مئويةالإسماعيلية: 23 درجة مئويةالسويس: 23 درجة مئويةوادى النطرون: 22 درجة مئويةالمنصورة: 22 درجة مئويةسانت كاترين: 19 درجة مئويةالغردقة: 25 درجة مئوية