تعرّف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم "فيديو"
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:19 ص
ياسمين عباسطباعة
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات، اليوم الثلاثاء.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عدم استقرار درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والقاهرة، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
بيان درجات الحرارة اليوم:
القاهرة: 23 درجة مئوية
مرسى مطروح: 22 درجة مئوية
الإسكندرية: 23 درجة مئوية
دمياط: 22 درجة مئوية
بورسعيد: 22 درجة مئوية
العريش: 22 درجة مئوية
رفح: 21 درجة مئوية
الإسماعيلية: 23 درجة مئوية
السويس: 23 درجة مئوية
وادى النطرون: 22 درجة مئوية
المنصورة: 22 درجة مئوية
سانت كاترين: 19 درجة مئوية
الغردقة: 25 درجة مئوية
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عدم استقرار درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والقاهرة، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
بيان درجات الحرارة اليوم:
القاهرة: 23 درجة مئوية
مرسى مطروح: 22 درجة مئوية
الإسكندرية: 23 درجة مئوية
دمياط: 22 درجة مئوية
بورسعيد: 22 درجة مئوية
العريش: 22 درجة مئوية
رفح: 21 درجة مئوية
الإسماعيلية: 23 درجة مئوية
السويس: 23 درجة مئوية
وادى النطرون: 22 درجة مئوية
المنصورة: 22 درجة مئوية
سانت كاترين: 19 درجة مئوية
الغردقة: 25 درجة مئوية
شرم الشيخ: 26 درجة مئوية