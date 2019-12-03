الردار يرصد 1450 مخالفة متنوعة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط السائقين مرتكبي المخالفات والذين يقودون بسرعات زائدة عن المسموح به على الطرق السريعة بمحافظتي القاهرة والجيزة.



أسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن رصد 1450 مخالفة التقطها الرادار بالطرق السريعة.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.



وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.