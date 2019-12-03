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حوادث

"رشوة الأوقاف" و"اغتيال النائب العام" أبرز محاكمات اليوم

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:04 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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تشهد محاكم القاهرة والجيزة، صباح الثلاثاء، عدد من محاكمات قضايا الرأي العام أبرزها الحكم على متهم بقضية اغتيال النائب العام هشام بركات، ومحاكمة 555 متهمًا باعتناق الأفكار الداعشية.


- محاكمة 555 متهمًا باعتناق الأفكار الداعشية

تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة محاكمة 555 متهمًا في القضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"اعتناق أفكار داعش".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.


- محاكمة 6 متهمين بـ"حرق كنيسة كفر حليم"

تنظر محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم".
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.


- محاكمة 4 متهمين في "رشوة الأوقاف"

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهواري، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 3 مسئولين سابقين ومتهم آخر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الأوقاف".
يصدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد الشلقامى، بسكرتارية خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أحال القضية رقم 2969 لسنة 2019 المتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، ورئيسة الإدارة المركزية للملكية العقارية، ومدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية، ومتهم آخر، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.


- الحكم على متهم بقضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات

تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمنطقة طرة، الحكم على مصطفى محمود المتهم في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.
وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بسجن المتهم 15 سنة غيابيا، وتقدم دفاع المتهم بطلب لإعادة إجراءات محاكمته.
وفي يوليو 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها في القضية، غيابيًا وحضوريًا، بالإعدام شنقًا لـ28 متهمًا، والسجن المؤبد لـ15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، فطعن المتهمون الحاضرون على الحكم أمام محكمة النقض.
وكشفت التحقيقات أن المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية، ارتكبت جريمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو عام 2015.

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