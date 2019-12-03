الإخوان تزور الحقائق وتثير الرأي العام

تحاول جماعة الإخوان الإرهابية استغلال وقائع الانتحار؛ لظروف نفسية دون مراعاة حرمة الموتى وحالة أسرهم النفسية.



وتستغل تركيا وقطر أذرعهما الإعلامية الإخوانية وتنتهكان حرمة الشخص المنتحر، حيث تمارس الجماعة الإرهابية وحلفائها بتركيا وقطر ألعابهم القذرة لإثارة المشاعر والرأي العام في وقائع الانتحار المنتشرة بجميع الدول بما فيها تركيا وقطر، وتتجاهل تناول الوقائع المماثلة بتركيا وقطر رغم أنها دائما ما تكون لأسباب غير نفسية.