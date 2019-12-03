مصرع فتاة بـ"الحبة القاتلة" في المنوفية

لقيت فتاة مصرعها إثر تناولها مادة سامة "حبوب حفظ القمح" المعروفة بـ"الحبة القاتلة" في المنوفية.



تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز الشهداء، يفيد باستقبال مستشفى الشهداء المركزي "ص. ع. ا" 18 عامًا، مصابة بحالة تسمم وحالتها متأخرة، وتم تحويلها إلى قسم السموم بمستشفى الجامعة في شبين الكوم لكنها توفيت عقب وصولها.



وبالانتقال والفحص وسؤال والدها "ع. ع. ا" 52 عامًا، موظف، أقر بتناول نجلته مادة سامة "حبوب القمح" نافيًا الشبهة الجنائية عن الحادث.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.