اليوم.. "ناتو" يجتمع فى لندن لإحياء الذكرى الـ70 لتأسيس الحلف

يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظرائه الـ28 بحلف شمال الأطلسي (ناتو) في لندن اليوم الثلاثاء، للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الحلف الدفاعي، إلا أن قمتهم تخيم عليها نزاعات حول الغرض من ناتو واتجاهه الاستراتيجي.



وأفادت مصادر ألمانية بأن القمة التي تستمر على مدار يومين ستطلق "عملية تفكير" تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي مع ناتو، ويأتي هذا متمشيا إلى حد كبير مع مقترح من جانب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بمعالجة المشاكل من داخل الحلف.



وأدت الأحداث الأخيرة في شمال شرق سورية إلى إثارة حالة من الجدل، حيث أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عاصفة من الجدل من خلال وصفه حلف الناتو بأنه في حالة "موت سريري". ونأى آخرون، لا سيما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأنفسهم عن تعليقاته.



وفي أكتوبر، سحبت الولايات المتحدة قوات من شمال شرقي سوريا، دون التشاور مع الحلفاء في ناتو، ومهّد هذا الطريق لتركيا، وهي حليف أيضا بـ"ناتو"، لمهاجمة ميليشيا كردية متحالفة مع الغرب كانت قد ساعدت في هزيمة داعش الإرهابية بالمنطقة.