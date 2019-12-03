3 تحديات تقف أمام أبحاث مرض نقص المناعة البشرى

كشف مجموعة من الباحثين أن هناك 3 تحديات تقف أمام أبحاث مرض نقص المناعة "الايدز" تتمثل فى عدم كفاءة أنظمة الرعاية الصحية ونقص أمصال الوقاية ونقص العلاج من المرض.



قال الباحثون إنه في الوقت الذى احتفل فيه العالم باليوم العالمى للإيدز فى كثير من الدول فإن المرض اللعين مازال يقضى على أعداد متزايدة من الضحايا بمعدل مثير للقلق.



كشفت الإحصاءات أنه من بين 770 حالة وفاة مرتبطة بمرض الإيدز سجلت فى عام 2018 سجلت ثلثا حالات الوفاة تقريبا فى أفريقيا والشرق الأوسط، حيث لايحصل كثير من المرضى على العلاج المناسب.