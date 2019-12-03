تعيين أول سيدة قائدة لمدمرة فى اليابان

أصبحت ميهو اوتاني أول سيدة تتولى قيادة مدمرة يابانية من طراز "إيجيس" وتعهدت بأن تقدم نموذجا يحتذى لباقى السيدات فى سلاح البحرية.



وقالت ميهو أوتانى في كلمة أمام طاقم المدمرة "ميوكو" البالغ عددهم 300 فرد إنها تتوقع منهم أن يقوموا بمهامهم بدون تردد وذلك فى مراسم تولى قيادتها المدمرة التابعة لقوة الدفاع الذاتى اليابانية فى قاعدة ميازورو بمقاطعة كيوتو.



وأضافت عقب مراسم تسلم القيادة: "أنه لشرف عظيم أن أصبح أول قائدة سيدة لمدمرة من طراز إيجيس، وأود أن أفكر في كيفية جعل هذا الأمر اتجاها عاما، حيث أننى أعتقد أن هناك عددا متزايدا من النساء قادرات على تولى مثل هذه المهمة فى الوقت الحالى".



يذكر أن أوتانى تخرجت من أكاديمية الدفاع الوطني اليابانية في عام 1996 كواحدة من السيدات الأوائل اللائى يتخرجن فى الأكاديمية وكانت أول سيدة تتولى قيادة سفينة تدريب فى عام 2013.