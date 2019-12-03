استقرار أسعار الذهب عالميا رغم رسوم "ترامب" الجديدة

استقرت أسعار الذهب، وانحصرت في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي أحجم فيه المستثمرون عن تكوين مراكز، حتى في الوقت الذي تحرك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم على البرازيل والأرجنتين مما أثار توترات جديدة بشأن التجارة العالمية.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1460.92 دولار للأوقية (الأونصة).



وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 % إلى 1466.60 دولار للأوقية.



وأعلن ترامب أمس الاثنين، فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم القادمة من البرازيل والأرجنتين "بأثر فوري" فاتحا جبهات جديدة في حربه التجارية.