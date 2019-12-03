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الصحة

علماء: شبكات المخ تلعب دورًا رئيسيًا في التفكير بالانتحار

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:27 ص
جريدة الدستور
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حدد فريق من العلماء البريطانيين الشبكات الرئيسية داخل الدماغ والتي زعموا إنها تتفاعل لزيادة خطر تفكير الفرد في الانتحار أو محاولته.
وعكف العلماء في جامعة "كامبريدج" ببريطانيا على بحث وتحليل أدلة على حدوث تغييرات هيكلية ووظيفية وجزيئية في الدماغ يمكن أن تزيد من خطر الانتحار، وتمكنوا من تحديد شبكتي في الدماغ، والروابط بينهما، والتي تبدو أنها تلعب دورًا مهمًا.
وتتضمن أول هذه الشبكات مناطق باتجاه مقدمة الدماغ تُعرف باسم " القشرة الفص الجبهي الإنسي"وعلاقاتها في مناطق أخرى فى المخ تشارك فى العاطفة، وتؤدي التغيرات فيها إلى أفكار سلبية مفرطة وصعوبات في تنظيم العواطف، وتحفيز أفكار الانتحار، وفقا للنتائج المتوصل إليها، والتي نشرت في مجلة " الطب الجزئي".
وتتضمن الشبكة الثانية مناطق تعرف باسم " القشرة الأمامية الجبهى الظهرية" ونظم التلفيف الأمامي السلفى.
وأوضحت الدراسة أن التعديلات في هذه الشبكة قد تؤثر على محاولة الانتحار جزئيا، بسبب دورها في صنع القرار، وتوليد حلول بديلة للمشاكل والسيطرة على السلوك.
وقال الباحثون إنه حال تعديل الشبكتين من حيث هيكلها أو وظيفتها أو الكيمياء الحيوية، فقد يؤدي ذلك إلى مواقف يفكر فيها الفرد سلبًا حول المستقبل ولا يستطيع التحكم في أفكاره، مما يقوده خطر الانتحار.
ويعد الانتحار السبب الرئيسي الثاني للوفاة على مستوى العالم بين المراهقين والشباب خاصة فى المرحلة العمرية مابين 15 و29 عامًا، كما أن وفيات الإنتحار بين المراهقين تفوق الوفيات بسبب الإصابة بالسرطان، أو أمراض القلب والإيدز، أوالتشوهات الخلقية والسكتة الدماغية، والإلتهاب الرئوى، والأنفلونزا وأمراض الرئة المزمنة مجتمعة.

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