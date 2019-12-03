الرئيس السيسى يفتتح عددا من المشروعات القومية بدمياط

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات القومية بنطاق محافظة دمياط، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.