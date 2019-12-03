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الرئيس السيسى يفتتح عددا من المشروعات القومية بدمياط
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:52 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات القومية بنطاق محافظة دمياط، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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