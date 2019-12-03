"KIA" تطلق سيارة راى الصغيرة الحجم المُطورة

أطلقت شركة كيا موتور للسيارات اليوم الثلاثاء سيارة "راي" الصغيرة الحجم المطورة بميزات أمان أقوى في الأسواق المحلية.



أعلنت الشركة في بيان أن سيارة راي الحديثة سعة 1 لتر تأتي بميزات أمان مثل نظام تجنب الاصطدام الأمامي، ونظام مساعدة الحفاظ على المسار، ونظام إنذار السابق.



ويبدأ سعر سيارة راي 2020 بـ12.6 مليون وون(10،600 دولار)، ويرتفع السعر إلى 16 مليون وون وفقا للكماليات، حسبما ذكرت الشركة.